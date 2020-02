Il Mattino - Svolta Allan, il Napoli apre al rinnovo: adeguamento e clausola da 60-70 mln, i dettagli

All'indomani della reprimenda in conferenza stampa e la conseguente esclusione dai convocati per la sfida con il Cagliari, Allan è rimasto a Castel Volturno e si è allenato insieme ad un preparatore atletico. Un modo di reagire, quello giusto evidentemente, per provare a voltare pagina e rituffarsi nel progetto che un tempo lo vedeva al centro. E anche adesso, stando a quanto riferito da Il Mattino, per il Napoli rappresenta un giocatore chiave, visto anche il contratto lungo che lo lega ai colori azzurri.

ADEGUAMENTO E CLAUSOLA? - Il quotidiano fa sapere che il caso è chiuso e che il club partenopeo adesso starebbe ragionando su un adeguamento dell'ingaggio con inserimento di una clausola di risoluzione. L'apertura sarebbe stata forte, il ds Giuntoli nelle scorse ore ci avrebbe pensato e l'agente Juan Arribas è pronto alla discussione. Adeguamento e clausola, dicevamo, che potrebbe variare tra i 60 e i 70 milioni. Porte aperte, poi, anche ad un addio. Ma, nell'eventualità, ad un prezzo di fatto già fissato.