Il Mattino - Svolta Icardi, compromesso sugli sponsor: Nike resta a Mauro, il resto al Napoli

Sarebbe forse il più grande affare di questa sessione di mercato, considerando quanto costava appena un anno fa. E' per questo che per Mauro Icardi il Napoli s'è mosso concretamente, fiutando lo sconto, il prezzo al ribasso dovuto alle schermaglie - per usare un eufemismo - con l'Inter. E' una trattativa complessa, vista l'importanza del giocatore, infatti di intoppi non ne mancano. L'argentino è un testimonial Nike per i prossimi otto anni e non ha intenzione di recedere del contratto con il suo sponsor, cosa che invece si auspica Aurelio De Laurentiis. Ma forse da questo punto di vista c'è da registrare una svolta.

ADL CEDE? - Stando a quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, il Napoli starebbe lavorando all'ipotesi di lasciare al bomber ex Sampdoria il contratto con la Nike. Un passo indietro del presidente azzurro, che in cambio però vorrebbe la cessione del resto dei contratti legati all'immagine di Maurito. Quest'ultimo accetterà? Importante, però, che la volontà di De Laurentiis sia quella di scendere a compromessi. Cosa che, chiaramente, chiede di fare anche all'attaccante in rotta con l'Inter.