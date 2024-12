Il Mattino - Tutto su Duran e Zirkzee: il Napoli ci prova, l'olandese è in rottura con lo United

vedi letture

Anche il Napoli si muove sul mercato degli attaccanti in vista di gennaio. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, il club di De Laurentiis vuole provare a giocare d'anticipo per Jhon Duran dell'Aston Villa: gli azzurri ci provano grazie a una serie di intermediari che sembrano aver offerto una corsia preferenziale. Ma 40 milioni di euro non bastano e in più i Villains non vorrebbero cedere il colombiano a gennaio. Il Napoli resta vigile conscio del fatto che non si possono fare rialzi prima della cessione di Osimhen.

L'alternativa. Resta nel mirino anche Joshua Zirkzee, ex Bologna trasferitosi in estate allo United e che potrebbe rientrare in Italia. Si parla di una rottura tra l'olandese e i Red Devils e se gli inglesi apriranno al trasferimento a gennaio, il Napoli potrebbe fare un sacrificio provando ad anticipare l'investimento estivo in attacco già durante il mercato di riparazione.