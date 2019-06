Il Mattino - Veretout-Napoli, stretta finale: si può chiudere la prossima settimana, i dettagli

Le mani del Napoli su Jordan Veretout. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che la società azzurra è intenzionata a chiudere per il centrocampista francese della Fiorentina. Si attende l'ufficialità della nuova proprietà per tentare l'affondo decisivo. Si può già chiudere la prossima settimana. Col giocatore tutto fatto, accordo per cinque anni, il ds Giuntoli aveva già dialogato da tempo con Giuffredi, il suo agente. Manca solo l'accordo con la Fiorentina ma non sarà difficile raggiungerlo: Veretout vuole andare via e non vede l'ora di trasferirsi al Napoli.