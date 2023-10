Il Napoli salva Garcia? Napoli-Milan è la fotocopia di un'altra partita

E' sempre difficile capire se faccia più rumore il brutto primo tempo o la reazione nel secondo e dunque i cambi indovinati

E' sempre difficile capire se faccia più rumore il brutto primo tempo o la reazione nel secondo e dunque i cambi indovinati. Rudi Garcia replica dalla panchina la stessa gara di Marassi col Genoa. Quarantacinque minuti da dimenticare, poi i cambi e i gol dei singoli, prima Politano e poi Raspadori, identico anche l'ordine. Il Napoli col Milan ha rischiato anche di vincerla e forse lo avrebbe meritato, ma nel finale Maignan ha salvato su Kvaratskhelia e così il Napoli conquista appena un punto che muove la classifica ma allontana l'Inter.

Garcia resta in bilico, il Napoli non convince affatto, ma ancora una volta i singoli lo salvano. L'orgoglio vale più delle idee di un allenatore che non è riuscito ancora a trasmettere una chiara identità alla squadra. E la vetta ora è distante sette punti.