Il Napoli voleva spostare gara di Glasgow alle 18.45, no della Uefa! ADL contrariato: il retroscena

TuttoNapoli.net

La gara di Glasgow è stata posticipata a mercoledì alle 21, il Napoli avrebbe desiderato un altro orario, non c'è stato nulla da fare. L'edizione odierna del Mattino scrive: "Il Napoli è contrariato, almeno vorrebbe che si giocasse alle 18,45 per consentire un rientro nella notte alla squadra. Ci provano i dirigenti azzurri, c'è la gara domenica col Milan. Inutile. La Uefa non sente ragioni. Non c'entra nulla il lutto di 12 giorni del Regno Unito (nessun cambiamento di programma per il Liverpool che gioca come da calendario domani sera con l'Ajax ad Anfield e per le altre scozzesi), ma solo per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza".