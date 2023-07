Il paradosso di Simeone: i tifosi lo amano ma non lo reputano eventuale successore di Osimhen

In caso di addio, l’ex Lille sarà sicuramente sostituito, ma gran parte dei tifosi quasi dimentica che in rosa c’è anche Giovanni Simeone.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il paradosso di Giovanni Simeone a Napoli. Siamo nei giorni in cui si sprecano le voci di mercato attorno al futuro di Victor Osimhen, per il quale De Laurentiis chiede una cifra vicina ai 200 milioni di euro ma allo stesso tempo punta sulla permanenza e tratta il rinnovo a cifre più elevate rispetto a quelle attuali. Si fanno diversi nomi circa gli eventuali successori del bomber nigeriano: da David a Hojlund, passando per Beto e Dia.

In caso di addio, l’ex Lille sarà sicuramente sostituito, ma gran parte dei tifosi quasi dimentica che in rosa c’è anche Giovanni Simeone (oltre a Raspadori). Amato sin dal primo giorno e apprezzato per il rendimento in campo spesso decisivo oltre che per l’attaccamento alla maglia, in pochissimi reputano l'argentino titolare del Napoli ed eventuale erede di Osimhen, specialmente considerando i nomi dei possibili sostituti.