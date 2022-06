Il segnale di Mertens ad ADL: colpo di scena ancora possibile

È una lunga attesa quella di Dries Mertens, che la sua volontà proprio non l’ha mai nascosta: vuole il Napoli, ancora.

Un altro segnale, un amo lanciato in mezzo al mare in attesa che qualcosa resti attaccato. È una lunga attesa quella di Dries Mertens, che la sua volontà proprio non l’ha mai nascosta: vuole il Napoli, ancora. E lo ha ribadito anche dal ritiro della sua nazionale: “Futuro? Non so se sarà al Napoli o in un altro club. Dovrò saperlo per forza a breve, in tempi stretti. Io spero di restare al Napoli, ma non dico nient'altro. Ovviamente spero di rimanerci”. Parole che sono una nuova apertura alla società, che non aveva replicato alla mail (volutamente provocatoria) che i legali dei calciatori avevano inviato con la richiesta di un biennale da 2,4 milioni più un bonus da 1,6 milioni alla firma.

Legame fortissimo

Dries e poi Ciro. Mertens e Napoli. Una cosa sola, una soltanto. Per troppo tempo. A camminarsi, uno dentro all’altro. Fino al profondo, senza esclusione di colpi. A darsi botte, baci, carezze. E volersi, volersi sempre. Volersi più di tutto. Più di tutto. Confondersi in mezzo a milioni di persone e sapersi riconoscere, ritrovare, annusare. Facendosi compagnia, emozionandosi, lasciandosi ancora abbandonare allo stupore: per un gol o per un tramonto. È stato uno scambio alla pari, reciprocità in movimento, tra il belga e Partenope. Che scriverne al passato, fa uno strano effetto. Che poi non lo sai come finiscono davvero certe storie. Bisogna inseguirli certi amori, si infilano nelle narici, mentre evaporano al sole di un’estate cocente. Bisogna chiudere gli occhi e sperare. Sperare ancora, nel lieto fine.

Attesa Il colpo di scena che è ancora possibile. Mertens si è messo in posizione di attesa, ma non vuole ancora prendere seriamente in considerazione altre ipotesi per il futuro. Dall’altra parte del filo c’è De Laurentiis, che non sembra avere le sue idee sulle cifre di un possibile rinnovo: stipendio da 1,5 milioni con l’inserimento di qualche bonus, ma nessun bonus alla firma. Servirà fare qualche passo, l’uno verso l’altro, per provare ad incontrarsi di nuovo e posticipare i titoli di coda di un film che, in ogni caso, è già nella storia.