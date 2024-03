Il segreto dietro al gol di Raspadori: la mossa geniale che ha fregato i bianconeri

Sul Corriere dello Sport oggi in edicola, si sottolinea la grande mossa di Calzona sul calcio rigore sbagliato da Victor Osimhen

I giocatori del Napoli coinvolti nell’assalto - Raspadori, Anguissa e Di Lorenzo -, hanno dimostrato una notevole dose di maturità, organizzazione e velocità di pensiero e di gambe. Sul Corriere dello Sport oggi in edicola, si sottolinea la grande mossa di Calzona sul calcio rigore sbagliato da Victor Osimhen, con tre azzurri pronti a ribattere in rete la respinta di Szczesny: "Hanno seguito le regole sui calci di rigore, rispettando le distanze e non entrando in area prima del momento dell’impatto di Osimhen con il pallone, e poi sono riusciti a battere gli avversari, completamente sorpresi alle spalle e impreparati, con un movimento all’unisono tanto rapido quanto sincronizzato e feroce.

Ma c’è di più, una specie di segreto: a differenza di Alex Sandro, Nonge, Bremer, Yildiz e Chiesa - i bianconeri nella zona interessata -, gli azzurri cominciano a correre da oltre 9,15 metri (obbligatori), partendo contemporaneamente a Osi, guadagnando tempo e acquistando più velocità. Jack, per finire, prende anche una specie di rincorsa sul posto che lo lancia come una freccia tra Alex Sandro e Nonge: è lui a tagliare il traguardo, ma Frank e il capitano erano spalla a spalla. Di corto muso".