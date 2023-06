Il sogno di ADL: il centrocampista da doppia cifra

Quello che ora De Laurentiis sogna di regalare a Garcia, ben consapevole che non sarà facile convincere l’Atalanta

Mi ritorni in mente. Eh sì, perchè quello di Teun Koopmeiners era tra le carte di Castel Volturno, negli appunti di Cristiano Giuntoli e dei suoi 007 sin dai tempi dell’Az Alkmaar, prima che il mercato lo portasse altrove, in quell’Atalanta che ha scoperto un talento tutto ancora da valorizzare, ma già capace di raggiungere importanti statistiche.

Chiusura col botto. Con una tripletta nell’ultimo turno di campionato l’olandese classe ’98 ha raggiunto quota 10 reti, chiudendo così in doppia cifra una stagione condita anche da 4 assist ed un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche del gioco di Gasperini con 32 presenze da titolare.

“La mia ambizione è vincere qualcosa nei prossimi due anni. Non ho un club in testa e non dico che vorrei andare da qualche parte in particolare perchè sto bene qui”. Così Koopmeiners aveva liquidato le risposte sul futuro, non celando dunque la sua ambizione e la sua voglia di crescere. Un’ambizione che il Napoli sarebbe ben felice di accogliere, considerata la necessità di irrobustire un reparto che perderà Demme e Ndombele.

Il centrocampista in doppia cifra, il marchio di fabbrica di Marek Hamsik. Quel risultato che in Serie A Zielinski ha solo sfiorato nel 2020-21, campionato chiuso con 8 reti. Quello che ora De Laurentiis sogna di regalare a Garcia, ben consapevole che non sarà facile convincere l’Atalanta e soprattutto trovare col club orobico un’intesa economica ragionevole. Ma il mercato è così: certe passioni non svaniscono.