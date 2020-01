Il vero disastro è al San Paolo: 76 giorni senza vittorie in campionato ed arriva la capolista

La rinascita del Napoli passa dal San Paolo. La vittoria sul campo del Sassuolo ha lasciato piccoli segnali di ripresa, limitati al secondo tempo, ma soltanto le prossime gare chiariranno l'effettiva crescita della squadra di Gattuso, chiamata a far tornare un fortino l'impianto di Fuorigrotta. Una situazione paradossale per il Napoli, imbattuto in casa nei gironi di Champions dal novembre 2017 (contro il City) ma che in serie A quest'anno non vince dal 19 ottobre e da allora - 76 giorni fa - ha conquistato appena due punti (contro Genoa ed Atalanta) e rimediato brutte figure lasciando i tre punti a Bologna e Parma. Ottavo posto in classifica, ma addirittura undicesimo rendimento casalingo del campionato. E' proprio al San Paolo che il Napoli - con soltanto tre vittorie - ha perso terreno, in ottica quarto posto, ma anche da Atalanta, Cagliari e Parma che - pur senza avere grande continuità - hanno una o due vittorie in più degli azzurri.

Ed in questo senso non sarà semplice invertire la tendenza, anche se gennaio offrirà tantissime occasioni. Si riparte dalla sfida con l'Inter capolista e poi - tranne la gara con la Lazio - gli azzurri giocheranno sempre in casa contro Fiorentina, Juventus e poi in Coppa Italia col Perugia (e, salvo clamorose eliminazioni, poi di nuovo al San Paolo ai quarti con la Lazio). Partite complesse, ma che sanciranno se il Napoli è quello del primo tempo col Sassuolo e quindi destinato ad un girone di ritorno di transizione, oppure quello del secondo tempo che, sì sprecherà tanto (è la squadra che tira di più in Italia ed in Europa con la media di 20.1 davanti ad Atalanta e City, ma l'ottavo attacco per realizzazioni) ma ha mostrato almeno equilibrio e quello spirito del proprio allenatore che può far pensare a qualche posizione recuperata. Le prossime tre gare al San Paolo chiariranno lo stato di salute della squadra e, senza dubbio, aiuteranno anche la società a valutare i movimenti in vista di gennaio e soprattutto delle rivoluzione estiva.