Imprevisto per Udine: partenza in super ritardo e arrivo quando Lazio-Sassuolo era già cominciata

Aereo in ritardo. Come scrive il Corriere dello Sport, il decollo del Napoli per Udine era previsto alle 18 di ieri, ma poi per non perdere l'abitudine-scudetto abbracciata domenica nel derby è arrivato puntuale anche lo sciopero dei controllori di volo. Faticoso davvero, come ha detto Spalletti, l'ultimo chilometro verso lo scudetto: la squadra è partita alle 19.15 e tra l'atterraggio, il ritiro dei bagagli e il trasferimento dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari all'hotel Là di Moret di Udine è arrivata a Lazio-Sassuolo già abbondantemente iniziata.