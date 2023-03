In 50mila per il Sogno: altro sold-out prima di fare la storia anche in Champions

Tutta Napoli! 50mila voci per il sogno, titola nelle pagine interne il Corriere dello Sport raccontando dell'ennesimo soldout che spingerà gli azzurri

>Tutta Napoli! 50mila voci per il sogno, titola nelle pagine interne il Corriere dello Sport raccontando dell'ennesimo soldout che spingerà gli azzurri: "Ci sono cinquantamila spettatori che vibrano, afferrano l’aria e la respirano, lasceranno che poi, in Champions League, siano altrettanti a ripetere meccanicamente quei gesti, magari aggiungendoci quel boato che fa tremare le vetrate dei palazzi di Fuorigrotta: ma in queste quattro giornate in cui magicamente uno scudetto e i quarti di finale della più prestigiosa tra le Coppe sembrano incrociarsi, Napoli sente che può sistemare i conti con il passato, ripensare a Diego e a quel settennato distante che rivive ora, nella elaborazione d’un football futurista".