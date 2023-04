In caso di scontri questa sera, può scattare divieto di trasferta per le due gare di Champions

Secondo quando si legge sull'edizione odierna de Il Mattino, la gara di questa sera sarà oggetto di grande attenzione

"Napoli-Milan di questa sera è anche un test in vista della Champions League per quanto riguarda anche l'ordine pubblico". Secondo quando si legge sull'edizione odierna de Il Mattino, la gara di questa sera sarà oggetto di grande attenzione anche in proiezione delle due sfide di Champions.

"Il Viminale. infatti osserverà con molta attenzione il comportamento delle due tifoserie all'interno ed all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona. In caso di scontri potrebbe infatti scattare il divieto di trasferta per le due gare europee con ulteriori restrizioni rispetto a quelle già indicate dall'Osservatorio. Ragion per cui ci sarà massima allerta da parte delle forze dell'ordine che presiederanno tutto il percorso e non solo. Da Milano sono attesi 1.200 tifosi rossoneri".