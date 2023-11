Incidente stradale per Edo De Laurentiis: ferite due ragazze e un bambino

Edoardo de Laurentiis, vicepresidente del Napoli e figlio del patron Aurelio de Laurentiis, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edoardo de Laurentiis, vicepresidente del Napoli e figlio del patron Aurelio de Laurentiis, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale. Poco prima delle 16, all’altezza del ponte di via Palermo, a Casapulla, mentre era a bordo della sua Porsche Cayenne ha impattato con un'altra auto, una Nissan. A bordo dell'altra autovettura c'era un bambino di tre anni, che ora è ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli per accertamenti. Ferite al naso e al gomito due ragazze, una che era assieme al figlio di De Laurentiis, l'altra nell'auto col bambino.

Sono state trasferite al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta con mezzi propri. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti della polizia di Stato, a riportarlo è Il Mattino.