Infortunio e Coppa d'Africa: ecco perchè questa può diventare la stagione di Raspadori

Da grandi responsabilità derivano grandi poteri: il mantra di Spider-Man letto al contrario s’adatta a Raspadori. Sulla Gazzetta dello Sport si evidenzia la grande crescita dell'attaccante, che ha saputo farsi trovare pronto nel momento dell'infortunio di Osimhen: "Quattro da titolare di fila, con tre reti e un assist, spiegano bene che l’azzurro aveva soltanto bisogno di continuità come nel Sassuolo. Non è facile per nessuno giocare l’ultimo quarto d’ora, o essere titolare una volta al mese.

Tutti i parametri stanno migliorando rispetto all’anno scorso: precisione realizzativa (13/7%), tiri (1,18/0,62), reti (0,27/0,08), assist (0,18/0,08), occasioni create (1/0,62). Anche in fase difensiva: palle recuperate, contrasti, palloni intercettati sono superiori. Jack e Scamacca erano compagni perfettamente complementari nel Sassuolo e nell’Under 21. Ora si sfidano per la maglia 9 dell’Italia, contro Nord Macedonia e Ucraina ci sarà spazio per tutti e due. Visto che Osimhen a gennaio andrà via per la Coppa d’Africa, questa può diventare la stagione di Raspadori, rilanciando anche Kvara