Infortunio Kvaratskhelia, dalla Georgia rassicurano: “Nulla di grave, tra qualche giorno tornerà in campo”

I tifosi del Napoli erano in apprensione dopo aver visto Khvicha Kvaratskhelia ieri lasciare il campo, dopo l'amichevole con il Girona, zoppicando e con una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro, in seguito a un contrasto e una botta subiti dal giocatore catalano Selvi.

Ma al termine della seduta mattutina hanno tirato un sospiro di sollievo dopo il bollettino medico diramato dal Napoli che ha evidenziato solo un trauma contusivo al ginocchio e non una distorsione. Rassicurazioni su Kvara che arrivano anche dall’account social GeoTeam, molto vicino alle vicende del giocatore: “Gli esami di Khvicha Kvaratskhelia non hanno mostrato alcun danno grave. L'attaccante georgiano del Napoli riposerà per qualche giorno e presto tornerà ad allenarsi a pieno regime”.

