Infortunio Meret, lo stop sarà lungo: la previsione sui tempi di recupero
Meret ko. Altro infortunio per il Napoli. Ieri pomeriggio è arrivato l’annuncio: frattura della quinta vertebra lombare per Alex Meret, dopo un trauma subito in allenamento. Il portiere starà fuori due mesi e mancherà nel momento clou della stagione, lasciando Allegri senza uno dei suoi due estremi difensori.
Esami e responso: Meret out due mesi
Come scrive La Gazzetta dello Sport, gli esami strumentali sono stati effettuati al Pineta Grande Hospital e il responso è stato chiaro. Meret rientrerà soltanto a inizio 2027 e salterà tutto il tour de force che attende gli azzurri: cinque partite di campionato, due di Champions League e la Coppa Italia. Un’assenza pesante, che arriva in una fase in cui la squadra ha già dovuto fare i conti con un’infermeria molto affollata e con una rosa ridotta all’osso.
Tocca a Milinkovic-Savic
Con Meret fuori, toccherà a Vanja Milinkovic-Savic difendere i pali. Il portiere serbo riparte da domani, nella sfida contro il Torino, la sua ex squadra, in apertura di un ciclo di partite ravvicinate in cui il Napoli avrà bisogno di certezze. L’emergenza, dunque, si prolunga.
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