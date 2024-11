Ufficiale Infortunio per Mazzocchi, lesione alla gamba sinistra: l’esito degli esami e i tempi di recupero

vedi letture

Pasquale Mazzocchi è uscito acciaccato dalla gara contro la Roma.

Il Napoli perde Pasquale Mazzocchi per le prossime partite. L'esterno destro, subentrato soltanto nel secondo tempo del match contro la Roma, a fine partita ha accusato un fastidio muscolare e oggi ha sostenuto gli esami del caso, come riferito dalla SSC Napoli attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito web: “Dopo aver accusato un fastidio muscolare al termine della gara contro la Roma, Pasquale Mazzocchi si è sottoposto oggi ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già cominciato l'iter riabilitativo”.

Ma quali sono i tempi di recupero? Di solito per problemi di questa entità i calciatori sono costretti a fermarsi per un paio di settimane. Se il muscolo risponde bene, anche qualcosina in meno. Mazzocchi salterà quindi sicuramente la prossima partita con il Torino e molto probabilmente anche quella di Coppa Italia contro la Lazio. Resta da capire se riuscirà a rientrare poi per la gara successiva, sempre con la Lazio ma in campionato, o per quella ancora dopo contro l'Udinese.