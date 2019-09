Insigne: "Non ho scelto Raiola per andare via! Voglio battere Sarri e Conte, meritiamo di vincere"

Voglio restare al Napoli e darò il massimo per questa maglia. Parla così Lorenzo Insigne, che ha rilasciato unal lunga intervista ai microfoni de 'Il Mattino' di cui vi proponiamo qualche passaggio.

Cosa vi diceste con De Laurentiis e Ancelotti in quell'incontro del primo maggio?

"Queste sono cose che restano tra noi. Quello che conta è che io sono sereno: ho sempre dato la mia disponibilità a rimanere e non ho mai pensato di andare via da Napoli".

Il suo nuovo procuratore è Mino Raiola: con lui diversi grandi calciatori hanno cambiato squadra, invece Insigne è più che mai un leader del Napoli.

"Voglio chiarire subito una cosa: non ho scelto Raiola per andare via. Ho sempre detto che voglio restare e cercherò di dare sempre il massimo per questa maglia".

Conte e Sarri, due rivali del Napoli in campionato: qual è il suo giudizio sui due e a chi si sente più legato?

"Ora sono due avversari e spero di batterli: con l'Inter dobbiamo giocare, con la Juve non ci siamo riusciti all'andata, il campionato è lungo e speriamo alla fine di poter arrivare più avanti noi".

Come vedi il Napoli nella lotta scudetto: quest'anno può farcela?

"Come gli altri anni ce la possiamo giocare, il cammino è ancora lungo, sono state disputate solo tre partite: il mister e lo staff hanno svolto un grande lavoro, gli acquisti sono stati quelli giusti e ci daranno una grossa mano, siamo un bel gruppo e meritiamo di vincere qualcosa".