Insigne, possibile elongazione ed altro stop: sicura l'assenza col Sassuolo

"Dice che si è fermato in tempo. Domani lo valutiamo. Non ha sentito la stessa fitta che ha sentito contro il Genoa. Stessa gamba? Penso di sì". Così parlava Rino Gattuso dell'infortunio di Lorenzo Insigne, uscito a metà primo tempo con la Real Sociedad per un nuovo fastidio muscolare. A tal proposito l'edizione odierna de 'Il Mattino' scrive che potrebbe trattarsi di un'elongazione del muscolo della gamba, che normalmente guarisce in 2-3 settimane.

In giornata verranno fatti tutti gli esami del caso, ma secondo il quotidiano appare chiaro che il capitano non sarà disponibile nella sfida di domenica contro il Sassuolo.