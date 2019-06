Insigne sogna la Liga, l'aut-aut del Napoli: l'offerta subito, servono 90 mln! Lozano in stand-by

Incontro a Montecarlo ieri sera tra il ds del Napoli Cristiano Giuntoli e il procuratore Mino Raiola. All’ordine del giorno c’era l’affare Kostas Manolas da concludere e se non ci saranno intoppi nelle prossime ore arriveranno le firme. Ma non è l’unico affare in programma con Raiola, procuratore sia di Lorenzo Insigne che di Hirving Lozano. L’edizione odierna del Mattino si concentra sul capitano del Napoli e scrive: sul tavolo c’è “una specie di aut aut per Insigne ovvero se c'è un'offerta che venga concretizzata adesso. Lui, Lorenzo, sogna la Liga: ma le offerte dell'Atletico Madrid sono ancora troppo timide”. Il quotidiano spiega come senza sbloccare l’affare Insigne resta in stand by anche Lozano. “Il Napoli - si legge ancora sul quotidiano - con Raiola è stato chiarissimo: non ci sarà alcun rinnovo per Insigne reduce, peraltro, da una stagione non certo brillante. E il prezzo del cartellino è di 90 milioni”.