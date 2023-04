Insulti e minacce di morte, Gazzetta: "Ecco perché i napoletani ce l'hanno con Theo"

Ha fatto molto discutere la foto social di Theo con gli insulti. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive

Ha fatto molto discutere la foto social di Theo Hernandez con gli insulti. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Nelle ultime ore si sono accumulati i commenti, superando quota 6000: non solo di fan e tifosi rossoneri, che si sono uniti nella festa, ma anche dei sostenitori del Napoli. Che lo hanno nel mirino dalla partita d’andata: per le scintille con Lozano e i due falli che hanno portato all’espulsione di Anguissa. Dai napoletani auguri di tutt’altro tenore: i peggiori in assoluto. Commenti vergognosi, in cui si arriva addirittura a sperare nella morte del giocatore del Milan".