Inter-Napoli 1-0, le pagelle: tanti in affanno, l’attacco mai innescato

Rrahmani 5,5 - Non è al meglio dopo una lunga inattività, ma tutto sommato limita come può un cliente come Dzeko fino al gol in cui però è tutta la linea messa molto male

Di Lorenzo 5,5 - Non la solita prova. Un po’ in ritardo di condizione ed appena il campo si allarga perde lucidità e lascia troppo spazio a Dimarco

Anguissa 5,5 - Non è neanche lontanamente al top, ma comunque prova a farsi sentire in entrambe le fasi. Gli manca sempre qualcosa, sia quando si inserisce sia quando deve rincorrere.

Lobotka 6 - Fa fatica anche perché la squadra non gira come al solito. Gestisce tanti palloni, ma molto a rilento rispetto al solito, e le gambe non girano ancora quando deve cambiare passo tra le linee.

Zielinski 5,5 - Un tiro svirgolato da buonissima posizione, poi per il resto incide poco e perde lucidità in pressione al fianco di Osimhen. Non brilla anche quando la squadra alza il baricentro (dal 65' Raspadori 6 - Un suggerimento che Lozano non intuisce, per il resto non ha grande impatto sul match fino alla conclusione che Onana respinge salvando il risultato)

Politano 5,5 - Si accentra spesso e finisce per ingolfarsi nel traffico. Qualche cross piuttosto leggibile, veramente poco (dal 65' Lozano 5,5 - Spesso anticipato, quando punta l'uomo combina poco. Non fa molto e riesce a far rimpiangere Politano a sua volta non brillante )

Osimhen 5,5 - Qualche scatto dei suoi partendo lontanissimo e pochi palloni giocabili. Uno svarione lo porta a poter concludere da due passi, ma non è rapidissimo e per controllarla perde il tempo.

Kvaratskhelia 6 - Difficile valutarlo negativamente, anche se non incide come al solito, ma è spesso triplicato, talvolta scalciato senza intervento dell'arbitro e quei pochi spunti al limite partono comunque da qualche suo tentativo (dal 76' Elmas sv)