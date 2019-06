James apre: "Credo che mi troverei bene a Napoli, è il club di Maradona! Per ora penso alla Copa America"

"Andare al Napoli e tornare a lavorare con Ancelotti? Non so, per ora sto solo pensando alla nazionale e a giocare una buona Coppa America". Dribbla le domande sul suo futuro James Rodriguez dopo la gara vinta dalla Colombia contro il Qatar in cui ha servito l'assist decisivo per il gol di Duvan Zapata dell'1-0. Il trequartista, sollecitato dalle domande sul Napoli dei colleghi colombiani, si sbilancia un po' su gli azzurri: "È un club pieno di storia, lì ci ha giocato Diego Armando Maradona. Credo che mi troverei bene in questo contesto, ma come ho detto penso alla Colombia

"James Rodriguez risponde ad un quadro di desiderio di Carlo Ancelotti, non so quanto risponda al 100% alle nostre esigenze di gioco però Ancelotti lo conosce e sa quanto può essergli utile. Io non faccio una piega, anche se è costosissimo andiamo avanti. Questa è sicuramente una soluzione, se non dovesse andare in porto questa soluzione che stiamo elaborando con l’agente ed amico Jorge Mendes", ha detto ieri a proposito del colombiano Aurelio De Laurentiis.