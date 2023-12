Juve-Napoli 1-0, le pagelle: Kvara, errore incredibile! Rrahmani sbaglia, Anguissa non incide. Che sfortuna Mazzarri…

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 6 - Bravo ad uscire a valanga su McKennie in una mischia in area. Un solo tiro in porta e un gol, che sfortuna.

Di Lorenzo 5,5 - Spinge molto e mette palloni interessanti, nel finale della gara manca un pochino di lucidità nella gestione di alcuni possessi.

Rrahmani 5 - Battaglia sui palloni alti ma si perde Gatti in occasione del gol dei bianconeri. Quest’anno troppe volte è stato protagonista di situazioni simili.

Juan Jesus 6- Ci mette il fisico contro Vlahovic, ingaggiando un bel duello, senza mai arretrare. Autore di una bella chiusura su Chiesa nel secondo tempo.

Natan 6 - Non ha la gamba del terzino e non può essere una sua colpa. Serviva però un pochino di intraprendenza. Dal 71’ Zanoli 6 Entra e fa quel che può.

Anguissa 5 - Si muove molto su tutto il campo e non permette ai dirimpettai di avere riferimenti. Col passare dei minuti, come accaduto troppe volte quest’anno, cala in maniera paurosa dopo la prima mezz'ora.

Lobotka 5,5 - Pulisce tanti palloni e si sacrifica come al solito a fare da schermo davanti alla difesa. Da uno con la sua qualità lecito, però, aspettarsi qualcosa in più.

Zielinski 6 - Grande il lancio per Osimhen sulla ripartenza che poteva portare Kvara al gol. Si sacrifica molto ed esce stremato non avendo i 60’ nelle gambe. Dal 63’ Elmas 5,5 - Vaga per il campo ma non entra mai in partita.

Politano 6 - Parte fortissimo, sfiora il gol in due occasioni con tiri velenosi. Dopo un grande Dal 71’ Raspadori 6 - Mette qualche pallone interessante in area.

Kvaratskhelia 4,5 - Errore clamoroso al 28’ sul cioccolatino servitogli da Osimhen: ci pensa troppo e sbaglia. Si innervosisce ed esce dalla gara. Quel gol sbagliato pesa come un macigno. Dall’86’ Simeone sv..

Osimhen 6 - Lavora una palla memorabile al 28’ per Kvara che sciupa in maniera increedibile. Combatte su ogni pallone e segna un gol che gli viene annullato per fuorigioco.

Mazzzarri 6 - Perde una gara che ha gestito per praticamente tutti i 90’. Un vero peccato.