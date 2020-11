Juve-Napoli a Reggio Emilia, la conferma dell'Ass. Curioni: “Ufficialità a minuti, siamo contenti”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuta Raffaella Curioni, assessore con delega allo sport del Comune di Reggio Emilia: “Supercoppa italiana? Abbiamo saputo la notizia in queste ore, ci riempie di gioia ed è un riconoscimento per città e stadio. Il Mapei Stadium ha ospitato tanti eventi importanti e offre soluzioni logistiche. Comunicazione ufficiale? Credo stia arrivando in questi minuti, ora interverremo anche pubblicamente. Abbiamo ospitato l’Italia qualche giorno fa, Reggio Emilia è pronta. Ci dispiacerà se da qui al 20 gennaio gli stadi saranno ancora chiusi ma noi organizzeremo al meglio questo evento straordinario e di portata nazionale.

Pubblico? Non tocca a noi stabilirlo, ci sono autorità superiori che devono decidere con tutte le attenzioni del caso. Il nostro stadio può consentire l’accesso perché ha una capienza importante. Speriamo che l’emergenza sanitaria sia diminuita se non passata. In questi mesi è mancata tanto la scuola ma pure lo sport. Il Sassuolo ha il Mapei Stadium in gestione. Noi per fortuna abbiamo due grandi squadre, c’è anche la Reggiana. L’investimento che Mapei ha fatto per lo stadio sono importanti. Io sono tifosa della Reggiana, abbiamo seguito il percorso della squadra che è stato straordinaria.

Il caso Napoli paragonato a quello della Reggiana? Credo che non sia corretto che lo sport decida queste situazioni, il Paese deve gestire questa emergenza sanitaria e bisognerebbe farlo in ogni campo con un po’ di attenzione. Bisognerebbe cercare di avere molto equilibrio. Ci sembra un po’ un peccato”.