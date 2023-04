Juventus-Napoli 0-1, le pagelle: è di Raspa la ciliegina sullo Scudetto! Kvara non lo fermi neanche con i pugni, impatto Elmas

Le pagelle di Juventus-Napoli 0-1

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 6 - Qualche uscita non impossibile, un paio di prese e per il resto non è mai realmente sollecitato.

Di Lorenzo 6,5 - Viene messo a dura prova da Kostic, gli concede qualcosa come normale che sia, ma tutto sommato cresce alla distanza e nella ripresa accompagna di più l'azione alla ricerca del varco giusto.

Juan Jesus 6,5 - Diverse buone letture quando la Juventus riparte, soprattutto nella ripresa. Sbroglia diverse situazioni insidiose e non perde mai la calma quelle poche volte che i bianconeri alzano la pressione.

Kim 6,5 - Torna dopo lo stop forzato col Milan e fa sentire la sua importanza in chiusura ma anche nella prima costruzione. Dalle sue parti non si passa e si distende più volte intercettando suggerimenti insidiosi.

Olivera 6 - Non si sgancia con continuità, ma resta basso anche perché la Juventus riparte sugli esterni e da quel lato talvolta arriva anche Cuadrado. Buone chiusure, fisicità e agonismo nei duelli.

Anguissa 6 - Un paio di chiusure con ripiegamenti lunghissimi, intervendo con autorevolezza in situazioni molto rischiose. In fase propositiva non la qualità che solitamente assicura, ma è difficile giudicarlo negativamente.

Lobotka 6 - Ovviamente schermato per gran parte del match, chiude comunque con 81 tocchi, pochissimi errori e grande aggressività nel difendere in avanti per limitare le ripartenze bianconere. Nettissimo l'anticipo su Milik che lo stende per tutti tranne che per l'arbitro che ha bisogno del VAR

Ndombele 6 - Il più vivace, sin dall'inizio, proponendosi con continuità e grande caparbietà, ma con risultati non entusiasmanti sia al tiro che all'assist. Perde lucidità alla distanza e viene sostituito (dal 67' Zielinski 6,5 - Dà qualità nello stretto, bellissimo il tocco di ritorno che mette Osimhen davanti al portiere)

Lozano 5,5 - Non convince pienamente. Tanti spunti, ma finisce spesso per pasticciare e su un paio di transizioni ignora i compagni e si conferma - in una gara a difesa schierata - meno associativo rispetto all'infortunato Politano (dal 67' Elmas 7 - Ingresso positivo, sulla destra, giocando molto bene nello stretto e seminando il panico ad un certo punto tra gli avversari ma senza lo spazio per il tiro. Suo l'assist per il gol-vittoria)

Osimhen 6,5 - Non ha tanti rifornimenti, nella ripresa viene finalmente pescato e sfiora due volte il gol. Fino alla fine è una spina nel fianco e solo di fronte al portiere manca per un pizzico la zampata vincente, ma è sicuramente in crescita come condizione.

Kvaratskhelia 6,5 - Molto cercato, come al solito, e chiude con 73 tocchi senza mai diventare prevedibile. Anzi, sbuca via con diverse giocate pregevoli, ingaggia il duello con Cuadrado che 'comprende' subito ed invita più volte a rialzarsi. Non arrivano gol e assist, costringe un paio di avversari a seguirlo in ogni zona e come si fa a giudicare negativamente? (dall'85' Raspadori 7,5 - Entra bene in partita ma soprattutto nella storia del Napoli col gol-vittoria allo Stadium nell'anno del terzo Scudetto. Un anticipo di cosa questo ragazzo ancora così giovane potrà regalare al Napoli in prospettiva)