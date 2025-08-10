Kevin-Napoli, Sky: frenata per un problema fisico, i dettagli

Il Napoli è in piena fase di riflessione sul mercato, complice anche l’ormai imminente uscita di Giacomo Raspadori, che domani sosterrà le visite mediche con l’Atletico Madrid. La sua cessione apre due scenari: due rinforzi a centrocampo: un’ipotesi è l’arrivo di Fabio Miretti e Yunus Musah, oppure di uno dei due affiancato da un altro profilo ancora da individuare. L'altra ipotesi coinvolge l'acquisto di un esterno offensivo capace di garantire imprevedibilità e gol.

Tra i nomi seguiti c’è Kevin dello Shakhtar Donetsk, molto apprezzato a Castel Volturno, ma il suo recente infortunio al menisco, che lo terrà fermo per diverse settimane, rappresenta un ostacolo concreto. Inoltre, il club ucraino chiede 40 milioni di euro, cifra importante per un giocatore al momento indisponibile. Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra il direttore sportivo Giovanni Manna e Antonio Conte per decidere la linea strategica: capire se concentrare gli sforzi sul centrocampo, sull’attacco, o su entrambi, e poi passare alle mosse concrete sul mercato. A riferirlo è Sky Sport.