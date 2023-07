Kim-Bayern, attivata ieri la clausola di circa 50mln: ecco quando sarà ufficiale

Kim Minjae è vicinissimo ad essere annunciato dal Bayern Monaco. Il Bayern ha già attivato la clausola rescissoria ieri: il Napoli riceve circa 50 milioni di euro tasse incluse. Si sta aspettando solo che i club controllino e firmino tutti i documenti poi sarà ufficiale. Visite mediche già effettuate. A riferirlo su Twitter, è il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano.

Understand FC Bayern have already triggered the release clause for Kim Min jae yesterday — Napoli receive around €50m taxes included. 🚨🇰🇷 #FCBayern



Just waiting on clubs to check and sign all the documents then it will be official.



Medical done, here we go confirmed ✔️ pic.twitter.com/cMGSZA9xkR