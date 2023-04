Ko dimenticato, Osimhen c'è ed è sempre più leader: il bel gesto verso Kvaratskhelia

Sebbene tornasse da un infortunio, il centravanti nigeriano ha provato a spingere la squadra verso la rimonta che non è riuscita

Victor Osimhen c'è, c'è davvero. L'ha dimostrato contro il Milan. Sebbene tornasse da un infortunio, il centravanti nigeriano ha provato a spingere la squadra verso la rimonta che non è riuscita, trovando anche la rete nel finale. Ma il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta che il peggio è passato e il bel gesto nei confronto di Khvicha Kvaratskhelia:

"L’infortunio, insomma, non ha spento il sacro fuoco: Osi c’è. E il modo in cui martedì ha - letteralmente - rialzato dal campo lo sconsolato, distrutto gemello Kvara in coda alla nottataccia di coppa ha confermato un elemento già chiarissimo da un po’: Osimhen è il leader, l’anima guerriera di una squadra che all’andata ne ha rifilati cinque alla Juve".