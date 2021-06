Koulibaly vuole schiarirsi le idee sul futuro: l'agente ha chiesto di parlare con ADL, contatto in agenda

Prima di passare al mercato in entrata, il Napoli dovrà avere chiaro ciò che accadrà con le uscite. Ogni discorso, ogni trattativa, ogni idea è in stand-by. Perché la priorità di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, è sfoltire il gruppo. E, soprattutto, capire chi andrà via e chi no, specie quando si parla di pezzi pregiati come Kalidou Koulibaly.

CONTATTO - Per questo - si legge sul quotidiano - nei prossimi giorni, anche prima della fine dell'Europeo prevista per l'11 luglio, è previsto un contatto con Fali Ramadani, l'agente del gigante senegalese. Quest'ultimo è in attesa di parlare col presidente De Laurentiis e accadrà presto, è tutto già in agenda. Soltanto dopo il Napoli potrà avere le idee più chiare anche sugli acquisti da fare.