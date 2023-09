Kvara dalla Georgia: "Felice per nomination al Pallone d'Oro! Pressioni Napoli per Euro U21? Chiedete al club..."

Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la sua nazionale

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la sua nazionale, la Georgia, contro la Spagna: "Dell'assenza all'Europeo Under 21 ho già parlato, nessuno ha detto che alla squadra sia mancato qualcuno, tutti hanno onorato la maglia ed è stato un torneo di successo per noi. Se ho rifiutato per qualche pressione del Napoli? Potete chiedere alla società, io per la Georgia ho dato sempre il 100%. Per me sarebbe stato bello, ma l'ho già detto, poi non sarebbe stato bello per chi ha giocato due anni per l'europeo.

Spagna? Ho sempre dato il massimo per la Georgia e lo farò anche contro di loro, sono pronto a giocare 90'. Pallone d'Oro? Ne sono felice, ma ora penso a fare bene con la Spagna. Sono felice di essere dove sono".