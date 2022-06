Kvaratskhelia annuncia: "Non posso dire nulla sul Napoli, ma da luglio sarò con loro!"

Khvicha Kvaratskhelia, prossimo colpo del Napoli, ha parlato dal ritiro della propria Nazionale, la Georgia, lanciando un messaggio

Khvicha Kvaratskhelia, prossimo colpo del Napoli, ha parlato dal ritiro della propria Nazionale, la Georgia, lanciando un messaggio anche ai suoi futuri tifosi come si legge su Il Mattino: "Che peccato non aver vinto, non siamo stati fortunati. A settembre si deciderà il girone. Non posso dire nulla di preciso sul Napoli ora, ma a luglio sarò con loro" le sue parole al termine dell'ultima gara. Il Napoli non lo ha ancora annunciato ufficialmente, ci ha pensato De Laurentiis a comunicare il suo acquisto in attesa del tweet ufficiale.