Kvaratskhelia e la voglia matta di smentire quella frase di Pioli

Servirà il Khvicha migliore contro i rossoneri, una nuova occasione per inserirsi in maniera stabile nel firmamento delle nuove stelle del calcio mondiale.

Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. Riecco il Milan e riecco per Stefano Pioli l’enigma Khvicha Kvaratskhelia , a cui il tecnico rossonero ha sempre dedicato uno speciale trattamento nelle due gare giocare sino a qui contro il Napoli.

“Come si ferma Kvara?"

"Per provare a neutralizzare tutte le qualità offensive del Napoli bisogna sporcare i palloni e raddoppiare”, Così Pioli ha più volte risposto alla domanda sulla sua strategia per fermare il georgiano, che nelle due sfide di campionato ha comunque inciso conquistandosi il rigore nella gara d’andata, trasformato poi da Politano.

Notte di Champions

Il clima delle notti magiche di Champions, per qualcuno, poteva intimorire il ragazzo nato a Tbilisi e invece Kvara sin dalla prima gara europea col Liverpool si è preso la scena, senza mai più abbandonarla. Ha regalato giocate diventate virali, segnando due reti con l’Ajax e fornendo assist ai compagni incredibili, come quello per Di Lorenzo a Francoforte. Servirà il Khvicha migliore contro i rossoneri, una nuova occasione per inserirsi in maniera stabile nel firmamento delle nuove stelle del calcio mondiale. Conoscendone il carattere, non attende altro.