Kvaratskhelia è più forte dello scorso anno. Cosa dicono i numeri...

Nella situazione di crisi del Napoli, il rendimento di Kvaratskhelia è spesso oggetto di dibattito. Per qualcuno il georgiano è lo stesso dello scorso anno, altri gli imputano prestazioni non all'altezza.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella situazione di crisi del Napoli, il rendimento di Kvaratskhelia è spesso oggetto di dibattito. Per qualcuno il georgiano è lo stesso dello scorso anno, altri gli imputano prestazioni non all'altezza.

Ecco alcuni dati su Khvicha Kvaratskhelia, confrontati con i pari ruolo alle altre in Serie A, numeri calcolati sulla base di 90 minuti (fonte DataMb).

-1° per Dribbling:

-1° per Gol attesi;

-1° per Tiri tentati;

-1° per Azioni offensive riuscite;

-2° per Tocchi in area di rigore avversaria;

-2° per Falli subiti;

-3° per Percentuale di duelli vinti;

-5° per Passaggi chiave.

Inoltre, a questo punto dello scorso campionato, Kvaratskhelia aveva realizzato solo un gol in più rispetto ad oggi. La partita contro la Salernitana è stata un esempio del talento del georgiano, della sua capacità di portarsi a spasso mezza difesa avversaria. È stato leader tecnico, e non per la prima volta in stagione:

-75 palloni toccati;

-4 tiri;

-7 azioni da tiro;

-3 passaggi chiave.

L'unica macchia del match è stato "l'errore" sotto porta nel finale, quando davanti ad Ochoa si è fatto parare la conclusione ravvicinata. Il vero problema di Kvara in questa stagione è uno proprio questo: la lucidità. Infatti, è il primo giocatore in Serie A per Big Chance Fallite (10). Sembra quindi aver perso quello smalto e quella concretrezza negli ultimi metri, qualità lo aveva contraddistinto nella stagione del tricolore. Su questo influisce certamente il fatto che debba scendere a centrocampo per ricevere palla, e che quindi arrivi in area avversaria dopo 30/40 metri di corsa. La forza di Kvara nel caricarsi la squadra sulle spalle e le qualità tecniche rimangono indubbie. Come lo scorso anno. Persino maggiori.