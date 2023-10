Kvaratskhelia si classifica 17° al Pallone d'Oro 2023! Kim fuori dalla Top 20

Pian piano oggi si sta svelando la classifica del Pallone d'Oro 2023. Khvicha Kvaratskhelia si piazza al diciassettesimo posto, dietro a Benzema e davanti a Bellingham. Kim Min-jae è invece 22esimo. Siamo ancora in attesa di scoprire la posizione di Victor Osimhen.

Il portiere Andre Onana, ex Inter al Manchester United e classificatosi 23°. Josko Gvardiol (25°), Bukayo Saka (24°) e Antoine Griezmann (21°).

Ranked at the 17th place for the 2023 Men's Ballon d'Or!



Khvicha Kvaratskhelia@sscnapoli@GeorgiaGff#ballondor pic.twitter.com/LXHYcSz6ly