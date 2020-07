L'acquisto più caro della storia del Napoli è ufficiale prima dell'annuncio di ADL

"Il giocatore ha scelto Napoli, sarà ufficiale quando arriverà il momento”. Gerard Lopez, presidente del Lille, ha di fatto ufficializzato l’acquisto più caro della storia del Napoli, rubando la scena ad Aurelio De Laurentiis, da sempre deus ex machina nelle trattative di calciomercato con il suo tweet risolutore di affari che in alcuni casi assumono le sembianze (per durata) di vere tragedie greche.

In questo caso non servirà l’intervento dall’alto del patron a dissipare i dubbi e le diradare le nubi su un affare che solo nella scorsa settimana qualche esperto di mercato aveva quasi archiviato in favore del Liverpool.

Osimhen sarà invece del Napoli, per una cifra che è figlia del mercato attuale, perché certi calciatori fanno presto a raggiungere valutazioni astronomiche. Ma il club azzurro ci crede, ed è una convinzione condivisa da staff tecnico e la squadra mercato capitanata da Giuntoli. Forse è questo un segnale di discontinuità rispetto invece all’affare Lozano, altro colpo milionario della gestione ADL. Nel caso del messicano a spingere sulla chiusura dell’affare col PSV era stato in particolare Carlo Ancelotti, nel caso di Osimhen i pareri sono tutti nella stessa direzione. Sia Gattuso che Giuntoli credono fortemente di aver preso un potenziale craque. E non ci sarà nemmeno bisogno del tweet di De Laurentiis per avere la certezza che sarà il prossimo numero 9 del Napoli…