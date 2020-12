L'agente di Milik è a Napoli, si sblocca la cessione? Due club interessati e ADL fa il prezzo

L'agente di Arek Milik è a Napoli, si sblocca la cessione? Gli aggiornamenti arrivano dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che, sull'argomento, scrive: "A Napoli è arrivato a Pantak, il procuratore del centravanti polacco. Juventus e Atletico Madrid sono le società più interessate ma le parti sono lontane, il Napoli chiede 18 milioni per liberarsi di Milik, che a fine stagione andrebbe via a parametro zero". Il quotidiano aggiunge anche che Llorente è molto vicino alla Sampdoria. Entrambi sono da tempo fuori dal progetto tecnico del Napoli.