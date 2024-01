L'ammissione di De Laurentiis: "Con lo scudetto andava resettato tutto"

Un Napoli pronto ad aprire un nuovo ciclo. Il mercato di gennaio porterà tanti cambiamenti in casa Napoli, pronto ad avviare una piccola rivoluzione.

Un Napoli pronto ad aprire un nuovo ciclo. Il mercato di gennaio porterà tanti cambiamenti in casa Napoli, pronto ad avviare una piccola rivoluzione. Sul Corriere dello Sport in edicola si riportano alcune dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis che vanno in questa direzione: "Andava resettato con lo scudetto" il virgolettato riportato dal quotidiano. Ecco l'intero estratto.

"Zitto zitto, e neanche poi tanto, si è dinnanzi ad una rivoluzione insospettabile, è la metamorfosi d’un ciclo che «andava resettato con lo scudetto» e che è stata avviata ora rumorosamente: via Elmas e tra un po’ anche Zielinski; e prima erano già partiti Spalletti e Giuntoli, ognuno secondo ruoli e competenze, architetti con Adl del “capolavoro” che però rimane, è Storia, ma da riscrivere. E’ arrivato Mazzocchi dalla Salernitana, a Roma è atterrato - ed è passato da Villa Stuart - Traore, che pure ha un’età perfettamente in linea con quella filosofia che al Napoli è appartenuta, e adesso tocca a Ngonge, un innamoramento dell’ultima ora di Adl che dinnanzi alla domanda-allusione sorride ma non s’esprime, però lascia intendere d’aver voluto incidere".