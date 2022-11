L'annuncio de Il Mattino: "ADL ha deciso: Spalletti blindato fino al 2024"

Il Napoli blinda Luciano Spalletti fino al 2024. E' questa la volontà di De Laurentiis secondo quanto scrive il quotidiano Il Mattino

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli blinda Luciano Spalletti fino al 2024. E' questa la volontà di De Laurentiis secondo quanto scrive il quotidiano Il Mattino: "Non ci sono appuntamenti a breve. D'altronde, secondo il punto di vista di De Laurentiis, il tecnico di Certaldo ha un contratto fino al 2024, visto e considerato che il club azzurro si tiene ben stretta l'opzione unilaterale di rinnovo da far scattare entro maggio del prossimo anno. E quando ci sono di mezzo clausole di questo tipo, per De Laurentiis sono opzioni che valgono già il rinnovo". I due si dovranno comunque incontrare ma non è detto accada durante la sosta. Per ora si registra solo una volontà chiara da parte del patron: proseguire col tecnico toscano.