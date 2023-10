L'annuncio di ADL che fa capire tutto sul futuro di Osimhen

A precisa domanda, "Osimhen rinnova?", De Laurentiis in mixed zone sembra rispondere ma in realtà glissa

A precisa domanda, "Osimhen rinnova?", De Laurentiis in mixed zone sembra rispondere ma in realtà glissa: "Non c’è problema, non c’è mai problema: nel Napoli sono sempre tutti contenti, il problema è quando vanno via che non riescono a trovare più la strada maestra".

Fa capire che rinnoverà perché "non c'è problema" ma citando vecchi esempi di calciatori andati via e poi infelici lascia intendere che in realtà la strada è già segnata: Osimhen vuole andare via e andrà via. Bisogna solo capire quando e dove. Il rinnovo è ormai lontano. Lo sa anche De Laurentiis.