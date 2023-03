L'ansia? La faremo venire noi a lei nelle prossime partite!

Era il dopo gara di Inter-Napoli ed un meraviglioso Luciano Spalletti stroncava sul nascere ogni tipo di discussione

"Ansia? La faremo venire noi a lei nelle prossime partite!” . Era il dopo gara di Inter-Napoli ed un meraviglioso Luciano Spalletti stroncava sul nascere ogni tipo di discussione su possibili contraccolpi psicologici dopo il ko di San Siro. E aveva ragione: dopo quella sconfitta i suoi ragazzi hanno infilato otto vittorie consecutive in campionato, andando pure a dominare in casa dell'Eintracht nell'andata degli ottavi di Champions League.

Dopo quasi due mesi, il Napoli è tornato a perdere. Ha interrotto una striscia mostruosa in campionato di 19 vittorie vinte su 20, partendo proprio dalla gara di andata sul campo della Lazio. Quello di venerdì sera, al netto della gara ben preparata da Maurizio Sarri, resta un ko episodico. Lo svolgersi della gara non lascia alcun tipo di preoccupazione, non fa partire nessun campanello d'allarme.

Trasformarla in occasione. Lo stop interno contro i biancocelesti può, anzi deve, trasformarsi in un'occasione di riflessione all'ambiente. Non bisogna farsi distrarre, non ci si deve abbandonare a questa voglia di far festa che è custodita nel cuore da oltre trent'anni. C'è ancora strada da coprire, vittorie da godersi senza abbandonarsi in festeggiamenti prematuri. Con una grande consapevolezza: che l'ansia non appartiene a questo Napoli. Casomai alle altre. Nessun dubbio. Nessuna paura.