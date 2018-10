L'anticipazione sul mercato di Ancelotti: confermate voci su Barella, affare per la prossima estate

La rivelazione di Carlo. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza le dichiarazioni del tecnico sul talento del Cagliari Barella, da molti indicato come prossimo obiettivo del Napoli sul mercato. "Da Ancelotti - scrive la rosea - è arrivata un’anticipazione di mercato. Parlando di Nicolò Barella, il mediano del Cagliari, l’allenatore ha commentato: "Di sicuro è un giocatore per una grande squadra, per il Napoli, tanto per intenderci", ha detto, confermando le indiscrezioni che parlano dell’interessamento del club. In ogni modo se ne riparlerà in estate, il ragazzo non sarà sul mercato a gennaio.