L'eredità di Giuntoli non solo a Micheli e Mantovani: ADL valuta un altro dirigente

Cristiano Giuntoli ha lasciato da una decina di giorni il Napoli per trasferirsi alla Juventus, ma è oltre un mese che Aurelio De Laurentiis lo sa. Non avendolo (ancora) sostituito con un altro direttore sportivo, sembrava scontato che l'eredità del dirigente di Agliana andasse a Micheli e Mantovani, ma secondo La Repubblica ci sarebbe ancora la possibilità di sostituirlo con un altro uomo:

"Il mercato è affidato, in collegamento con il francese, al presidente Aurelio De Laurentiis, all’ad Andrea Chiavelli e ai 2 responsabili scouting Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani. Resta un rebus il post Giuntoli, andato alla Juve con dichiarazioni di fede bianconera che non sono piaciute ai tifosi azzurri che hanno inondato i social di commenti negativi. Non si esclude che il presidente possa aggiungere una nuova figura dirigenziale per sostituirlo. Bisognerà attendere”.