L'idea del Napoli per la fascia: il nuovo acquisto non sarà l'erede di Insigne

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' fatto di strategie il mercato, di colpi da inseguire partendo da un'idea. Quella del Napoli è di acquistare un altro esterno destro che possa ritenersi titolare e dunque proprietario di uno stipendio importante ma che non superi la soglia fissata a 3,5 milioni di euro. Khvicha Kvaratskhelia è il gran colpo di prospettiva per rinforzare la corsia mancina, sbagliato pensare a lui come erede di Insigne, sarà semplicemente un giovane cui verrà dato tempo per crescere. A sinistra potrebbe traslocare Lozano per formare una coppia complementare e ben assortita. L'usato sicuro, mercato permettendo, e la stellina pronta a esplodere.

A destra il Napoli programma il gran colpo: la posizione di Politano e in bilico e comunque l'ex Inter non è considerato da Spalletti titolare fisso (giocava di più Lozano) e per questo l'idea, e si torna al principio, è di puntare su un'ala destra che sappia garantire gol e assist. Il primo nome è Berardi, volendo c'è l'opzione Bernardeschi a zero se accetta ingaggio inferiore alle sue richieste. Ma il mercato è appena cominciato.