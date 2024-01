L’indizio di De Laurentiis sui prossimi tre acquisti del Napoli

Provando a giocare a fare gli investigatori, dalle frasi di De Laurentiis si possono intuire alcune cose.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

“Siamo alla ricerca di giocatori funzionali per il presente e pure per il futuro”. Questa una delle frasi rubate ad Aurelio De Laurentiis in vista della sfida di Supercoppa contro la Fiorentina. Il Presidente ha annunciato sei acquisti, ha ribadito la volontà di riportare il Napoli sui ‘giusti binari’, ha confessato che ‘dopo lo scudetto andava resettato tutto’

Provando a giocare a fare gli investigatori, dalle frasi di De Laurentiis si possono intuire alcune cose. Innanzitutto, chi pensa che questo mercato di gennaio sia solo per tamponare l’emorragia attuale si sbaglia. Il presidente parla di giocatori funzionali per presente e per futuro. In questa chiave va letto l’arrivo di Ngonge, ma probabilmente anche quello di Traore che il Napoli crede di poter rimettere a lucido e riportare ai tempi di Sassuolo, quando era tra i giovani più attenzionati sul panorama europeo.

‘Faremo sei acquisti’ dice il patron, quindi se la matematica non è un’opinione dopo Mazzocchi, Traore e Ngonge, ne mancano tre all’appello. Il quarto dovrebbe essere Barak dalla Fiorentina, gli altri due un difensore ed un mediano possibilmente. Il tutto seguendo il criterio di calciatori utili non solo a Mazzarri, ma anche al prossimo allenatore che arriverà in estate.