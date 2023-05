L'ultima idea del Napoli sarebbe clamorosa

Vincere lo scudetto a Udine ma poi tornare direttamente domenica per festeggiare al Maradona in occasione della sfida contro la Fiorentina

Vincere lo scudetto a Udine ma poi tornare direttamente domenica (o sabato) per festeggiare al Maradona in occasione della sfida contro la Fiorentina. Sarebbe clamorosa l'ultima idea del Napoli come rivelato da Sky. Una necessità dettata da motivi di ordine pubblico. La squadra resterebbe due giorni in Friuli (si allenerebbe dove?) per poi tornare per la prossima di campionato.

Anche in questo eventuale caso i motivi di ordine pubblico andrebbero a condizionare il campionato (come si può pensare di preparare al top la gara coi viola?) come già successo con lo slittamento del derby con la Salernitana. In attesa di novità.