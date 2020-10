L'ultima idea di ADL: chiedere all'Uefa di evitare le partite delle Nazionali a novembre

De Laurentiis, ma non è l'unico, ha un'idea: vuole chiedere all'Uefa di evitare le gare previste a novembre per le Nazionali. Questo a causa dell'aumento dei contagi e tenendo in considerazione che si sta giocando ogni tre giorni tra campionato e coppe europee. Lo riporta l'edizione odierna de Il Mattino. Già le ultime gare delle Nazionali hanno prodotto diversi positivi e il timore delle società è che possano essercene degli altri in futuro.