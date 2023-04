L'unica cosa che si può dire sulla partita di Kvaratskhelia

Col Milan ad un certo punto si è intestardito ma ha avuto almeno 2 palle gol che ha creato da solo.

Lo possono sbagliare tutti un rigore, lo ha fallito anche un campione del mondo come Giroud, quindi Kvaratskhelia non va bocciato per il penalty contro il miglior portiere al mondo come Maignan. Ma è emersa una certezza dal Maradona. Kvara ha 21 anni ed è già potenzialmente un campione, non tutti alla sua età hanno questa personalità oltre a talento, qualità e freschezza nelle giocate. Col Milan ad un certo punto si è intestardito ma ha avuto almeno 2 palle gol che ha creato da solo.